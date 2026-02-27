ΛΔ Κονγκό: Δύο ομαδικοί τάφοι με 172 πτώματα βρέθηκαν στην Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών από την πόλη - Real.gr

Δύο ομαδικοί τάφοι που περιέχουν τουλάχιστον 172 σορούς εντοπίστηκαν στην πόλη Ουβίρα, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μετά την αποχώρηση των ανταρτών της οργάνωσης AFC/M23, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο. Οι αντάρτες είχαν καταλάβει προσωρινά την πόλη τον Δεκέμβριο. Η Ουβίρα βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Τανγκανίκα, κοντά στα σύνορα με το Μπουρούντι. Μία εβδομάδα αργότερα άρχισαν να αποσύρονται, υπό πίεση των Ηνωμένες Πολιτείες, και ο στρατός της χώρας επανήλθε στην πόλη τον περασμένο μήνα.

Ο εκπρόσωπος των ανταρτών, Λοράνς Κανιούκα, δήλωσε στο Reuters ότι δεν είχε γνώση για την ύπαρξη ομαδικών τάφων κατά τη διάρκεια του ελέγχου της Ουβίρα από την οργάνωση, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση για «προπαγάνδα» με στόχο τη δυσφήμιση της AFC/M23. Το Reuters σημείωσε ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα οι συνθήκες θανάτου των θυμάτων.

Ο Ζαν-Ζακ Πουρούσι, κυβερνήτης της επαρχίας Νότιο Κίβου, διορισμένος από την Κινσάσα, ανέφερε σε τοπικούς δημοσιογράφους ότι οι τάφοι εντοπίστηκαν στις συνοικίες Κιλομόνι και Καβιμβίρα, με 31 και 141 πτώματα αντίστοιχα. Παράλληλα, ο τοπικός ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μασάουιρ Μουιντούλε δήλωσε στο Reuters ότι εντοπίστηκαν και άλλοι τάφοι στο χωριό Καμπίμπα, σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από την Ουβίρα.

Τον Δεκέμβριο, η Human Rights Watch είχε καταγγείλει ότι μαχητές της Μ23 προχωρούσαν σε συνοπτικές εκτελέσεις στην Ουβίρα και ότι πτώματα είχαν βρεθεί σε διάφορες συνοικίες, μεταξύ αυτών και στην Καβιμβίρα, επικαλούμενη μαρτυρίες κατοίκων και πηγή των Ηνωμένα Έθνη. Η AFC/M23 δεν είχε απαντήσει τότε στις κατηγορίες, αν και στο παρελθόν είχε κάνει λόγο για «εκστρατεία δυσφήμισης» από την πλευρά της HRW.

Η Human Rights Watch είχε επισημάνει επίσης ότι τόσο ο στρατός του Κονγκό όσο και παραστρατιωτικές ομάδες που τον υποστηρίζουν διέπραξαν εγκλήματα στην πόλη πριν από την κατάληψή της από τους αντάρτες και κατά την υποχώρησή τους.

Η AFC/M23 ελέγχει περιοχές των επαρχιών Βόρειο και Νότιο Κίβου, μετά τη ραγδαία προέλασή της τον περασμένο χρόνο, όταν κατέλαβε τις πόλεις Γκόμα και Μπουκάβου.

Η Ρουάντα απορρίπτει τις κατηγορίες της ΛΔ Κονγκό, του ΟΗΕ και δυτικών χωρών ότι στηρίζει την Μ23 με όπλα και στρατιωτικές δυνάμεις.

Παρά τις διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες διαφόρων χωρών, μεταξύ των οποίων το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι συγκρούσεις συνεχίζονται τις τελευταίες εβδομάδες σε πολλά μέτωπα.

