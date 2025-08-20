ΛΔ Κονγκό: Η Αμνηστία κατηγορεί το M23 για ομαδικούς βιασμούς και εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες - Real.gr

Quantcast
10:30, 20/08/2025
ΛΔ Κονγκό: Η Αμνηστία κατηγορεί το M23 για ομαδικούς βιασμούς και εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί σε έκθεσή της που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα ένοπλες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του M23, πως διέπραξαν ομαδικούς βιασμούς, εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες και απαγωγές στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό.

Πλούσιο σε φυσικούς πόρους, το ανατολικό τμήμα της χώρας αυτής είναι βυθισμένο σε ένοπλες συρράξεις εδώ και τριάντα χρόνια κι η βία κλιμακώθηκε από το 2021, μετά την επανεμφάνιση του αντικυβερνητικού κινήματος M23, που κυρίευσε με επίθεση-αστραπή τις μεγάλες πόλεις Γκόμα και Μπουκάβου τον Φεβρουάριο.

Το Κίνημα της 23ης Μαρτίου, ή M23, που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα, όπως και τοπικές παραστρατιωτικές οργανώσεις πιστές στην Κινσάσα, διέπραξαν «ομαδικούς βιασμούς γυναικών» και «γενικευμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αμάχων» που μπορεί να αποτελούν «εγκλήματα πολέμου», καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία.

Η έκθεσή της είναι βασισμένη σε συνεντεύξεις που πήραν μέλη της από 53 θύματα και αυτόπτες μάρτυρες.

«Όλα τα θύματα ομαδικών βιασμών που διαπράχθηκαν από μαχητές του M23 εξήγησαν ότι οι δράστες φορούσαν στολές όμοιες» με αυτές του κινήματος και μίλαγαν «γλώσσα που μιλούν κάποιοι από τους μαχητές του M23», διάλεκτο ομιλούμενη στη Ρουάντα, αναφέρει το κείμενο.

Στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, «οι γυναίκες δεν είναι ασφαλείς πουθενά: βιάζονται μέσα στα σπίτια τους, σε χωράφια ή καταυλισμούς όπου έχουν βρει καταφύγιο», τόνισε ο Τιγκέρε Τσαγκούτα, περιφερειακός διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας αρμόδιος για την ανατολική και μεσημβρινή Αφρική, σύμφωνα με την έκθεση.

Μαχητές του M23 «επιδόθηκαν επίσης σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μελών της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφων και δικηγόρων», αναφέρει ακόμη η Διεθνής Αμνηστία, που αναφέρεται ιδιαίτερα σε «βασανισμούς» και «εξαναγκαστικές εξαφανίσεις».

Η Διεθνής Αμνηστία υπογραμμίζει πως έχει συγκεντρώσει τεκμήρια για τουλάχιστον πέντε εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες που διαπράχθηκαν από μέλη του M23.

«Η βαρβαρότητα των αντιμαχόμενων πλευρών δεν γνωρίζει όρια. Οι φρικαλεότητες αυτές είχαν στόχο να τιμωρήσουν, να κατατρομοκρατήσουν και να ταπεινώσουν αμάχους», σημείωσε ο Τιγκέρε Τσαγκούτα.

«Η Ρουάντα και ΛΔ Κονγκό δεν μπορούν να συνεχίσουν να αποποιούνται τις ευθύνες τους, πρέπει να οδηγήσουν όλους τους φερόμενους ως δράστες (στη δικαιοσύνη) για να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους», συμπλήρωσε.

Οι βιαιότητες με θύματα αμάχους συνεχίζονται στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, όπου τις τελευταίες εβδομάδες νέες εχθροπραξίες ανάμεσα στο M23 και τις ένοπλες δυνάμεις με την υποστήριξη βοηθητικών, μελών παραστρατιωτικών οργανώσεων, ανάγκασαν χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Πάνω από δυο εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν εξαναγκαστικά από τον Ιανουάριο στις αρχές Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου, όπου δρα το M23.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

