ΛΔ Κονγκό: Ισλαμιστές αντάρτες σκότωσαν 15 ανθρώπους - Real.gr

Αντάρτες που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος σκότωσαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους σε τρία χωριά, στην περιοχή Λουμπέρο της ανατολικής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, συνεχίζοντας τις επιθέσεις τους εναντίον, κατά κύριο λόγο, αμάχων, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι.

Οι Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ADF) ξεκίνησαν ως αντάρτικο κίνημα στην Ουγκάντα, όμως από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έχουν τις βάσεις τους στα δάση της γειτονικής ΛΔ Κονγκό και αναγνωρίζονται από το Ισλαμικό Κράτος ως παράρτημά του. Οι ένοπλες δυνάμεις της ΛΔ Κονγκό και της Ουγκάντας οργανώνουν επιχειρήσεις εναντίον των ADF, όμως οι επιδρομές της οργάνωσης συνεχίζονται.

Οι πιο πρόσφατες επιθέσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Λουμπέρο της επαρχίας του Βόρειου Κίβου. Εννέα πολίτες σκοτώθηκαν στο Κιλόνγκε, άλλοι δύο στην Κατάνγκα και δύο πολίτες και δύο στρατιώτες στο Μαεντελέο, σύμφωνα με τον Μακέρ Σιβικουνούλα, τον επικεφαλής της κοινότητας στην οποία υπάγονται τα χωριά αυτά.

«Οι αντάρτες σκότωσαν τα περισσότερα από τα θύματα με λεπίδες αν και αντάλλαξαν επίσης πυρά με τους στρατιώτες στο Μαεντελέο» είπε στο πρακτορείο Reuters.

Ο Αλέν Κιουέουα, ο στρατιωτικός διοικητής του Λουμπέρο, είπε σήμερα ότι έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 16 ανθρώπων ενώ ένας εκπρόσωπος του στρατού, ο υπολοχαγός Μαρκ Ελόνγκο, είπε ότι ο στρατός του Κονγκό «καταδιώκει τον εχθρό», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ο Κακούλε Καγκένι Σάμιουελ, ο επικεφαλής οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο Μπαπέρε, είπε ότι οι αντάρτες έκαψαν ολοσχερώς σπίτια.

Η ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη ΛΔ Κονγκό, η MONUSCO, ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι οι ADF σκότωσαν 89 αμάχους μέσα σε μία εβδομάδα. Τον Σεπτέμβριο η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε μια κηδεία, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 60 άμαχοι.

Ο Σιβικουνούλα και άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι περιμένουν να ληφθούν μέτρα ασφαλείας από τον στρατό για να οργανώσουν στη συνέχεια τις κηδείες των θυμάτων επειδή «οι αντάρτες των ADF είναι πανούργοι και μπορεί να στήσουν ενέδρα στους πολίτες που προσπαθούν να οργανώσουν τέτοια πράγματα».

Οι επιθέσεις των ADF δεν σχετίζονται με τον πόλεμο μεταξύ του στρατού της ΛΔ Κονγκό και των ανταρτών του κινήματος Μ23, που στηρίζεται από τη Ρουάντα, στον οποίο έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπίστηκαν πέρυσι.