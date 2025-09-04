ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 15 νεκροί εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων Έμπολα - Real.gr

Quantcast
ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 15 νεκροί εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων Έμπολα
ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 15 νεκροί εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων Έμπολα

22:50, 04/09/2025
ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 15 νεκροί εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων Έμπολα

ΠΗΓΗ: Χ

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βρίσκεται αντιμέτωπη ξανά με έξαρση των κρουσμάτων του ιού Έμπολα, τρία χρόνια μετά το τελευταίο επιδημικό κύμα.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως στην κεντρική επαρχία Κασάι έχουν καταγραφεί 28 ύποπτα κρούσματα και 15 θάνατοι ασθενών. Το πρώτο κρούσμα αναφέρθηκε στις 20 Αυγούστου και αφορούσε μια 34χρονη έγκυο που εισήχθη σε νοσοκομείο.

Ο ιός Έμπολα έχει σκοτώσει περίπου 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Επί του παρόντος, το ποσοστό θνητότητας υπολογίζεται σε 53,6%.

«Αυτή είναι η 16η επιδημία που καταγράφεται στη χώρα μας», δήλωσε ο υπουργός Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το προηγούμενο κύμα, πριν από τρία χρόνια, είχε στοιχίσει τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Η πιο θανατηφόρα επιδημία Έμπολα σε αυτήν την αχανή χώρα της κεντρικής Αφρικής, με πληθυσμό πάνω από 100 εκατ. κατοίκους, προκάλεσε σχεδόν 2.300 θανάτους από το 2018 έως το 2020.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι η ΛΔ Κονγκό διαθέτει απόθεμα φαρμάκων και 2.000 δόσεις εμβολίων που θα μεταφερθούν άμεσα από την πρωτεύουσα Κινσάσα στην επαρχία Κασάι. Ενημέρωσε επίσης ότι θα στείλει δύο τόνους ιατρικών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού για κινητές εργαστηριακές μονάδες.

