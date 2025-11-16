ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 32 νεκροί σε δυστύχημα σε ορυχείο κοβαλτίου - Real.gr

Quantcast
ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 32 νεκροί σε δυστύχημα σε ορυχείο κοβαλτίου

23:00, 16/11/2025
Ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας εξορύξεων έκανε λόγο στο Reuters για 49 νεκρούς.

Τουλάχιστον 32 εργάτες μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο σε κατάρρευση μιας γέφυρας που συνέβη σε ορυχείο κοβαλτίου στο νοτιοανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη στο ορυχείο Καλάντο, που βρίσκεται στο λατομείο Μουλόντο, το οποίο λειτουργεί επίσημα η εταιρεία Pajeclem, περίπου 42 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κολουέζι, της πρωτεύουσας της επαρχίας Λουάλαμπα.

«Παρά την επίσημη απαγόρευση πρόσβασης στο χώρο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και του κινδύνου κατολισθήσεων, παράνομοι μεταλλωρύχοι εισήλθαν στο λατομείο», δήλωσε σε μμε ο Ρόι Καούμπα Μαγιόντε, υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας.

Η απότομη διέλευσή τους προκάλεσε την κατάρρευση μιας αυτοσχέδιας γέφυρας, τόνισε ο αξιωματούχος. «Μέχρι σήμερα, έχουν ανασυρθεί 32 πτώματα», είπε, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις έρευνας «συνεχίζονται».

Η κατάρρευση «προκλήθηκε από πανικό, που φέρεται να προκλήθηκε από πυροβολισμούς από στρατιωτικό προσωπικό που ασφαλίζει το χώρο», σύμφωνα με την υπηρεσία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

