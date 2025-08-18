ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 9 νεκροί σε επιδρομή τζιχαντιστών της ADF - Real.gr

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση αποδιδόμενη στην οργάνωση Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ADF) στην κοινότητα Οϊτσά, στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, ανέφεραν χθες Κυριακή πηγές στην περιοχή.

Εγκατεστημένοι από τα μέσα των χρόνων του 1990 στο βορειοανατολικό τμήμα της αχανούς χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ουγκάντα, η ADF αρχικά είχε σχηματιστεί από κατά πλειονότητα μουσουλμάνους αντάρτες από το γειτονικό κράτος. Κατηγορείται για δολοφονίες χιλιάδων αμάχων στην κονγκολέζικη επικράτεια.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, αντάρτες επιτέθηκαν εναντίον πολιτών στην Οϊτσά, λήστεψαν καταστήματα και πυρπόλησαν σπίτια, σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επιτόπου.

Κατά τη διάρκεια «της επιδρομής αυτής, ο εχθρός, η ADF (…) σκότωσε οκτώ πολίτες και αστυνομικό», τόνισε στο AFP ο Ισαάκ Καβαλαμί, πρόεδρος της τοπικής κοινωνίας των πολιτών, αντιπρόσωπος συνδικάτων και ενώσεων.

Στο νεκροτομείο του γενικού νοσοκομείου της Οϊτσά, ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε χθες εννιά πτώματα, κάποια από τα οποία έφεραν εμφανή τραύματα από μαχαίρια.

Ο λοχαγός Μαρκ Ελονγκό, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή, κατηγόρησε επίσης «τρομοκράτες της ADF» ότι ήταν οι δράστες της εφόδου.

Η ADF «αποφάσισε να εκδικηθεί τον άμαχο πληθυσμό» για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε εξέλιξη στην περιοχή, σημείωσε σε ανακοίνωσή του.

Ο κ. Καβαλαμί πρόσθεσε πως η κοινωνία των πολιτών είχε «προειδοποιήσει» τις δυνάμεις ασφαλείας για την «απειλή» διάπραξης επίθεσης στην Οϊτσά, αλλά δεν έγινε τίποτε, κατ’ αυτόν.

Η κοινότητα Οϊτσά βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της Μπένι, του κέντρου διοίκησης του στρατού της ΛΔ Κονγκό στην επαρχία Βόρειο Κίβου.

Η ADF ορκίστηκε το 2019 πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, που την παρουσιάζει ως την «επαρχία» του στην Κεντρική Αφρική (ΙΚΚΑ) κι έχει αναλάβει την ευθύνη για ορισμένες από τις ενέργειές της.

Μέλη της οργάνωσης έχουν σφαγιάσει χιλιάδες αμάχους και πολλαπλασιάζουν τις λεηλασίες και τις δολοφονίες, παρά την ανάπτυξη του στρατού της Ουγκάντας στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της ΛΔ Κονγκό.

Την 27η Ιουλίου, τουλάχιστον 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Κομαντά, στην Ιτουρί, σε επίθεση εναντίον καθολικής εκκλησίας αποδοθείσα στην ADF.