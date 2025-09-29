Λευκός Οίκος: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα» - Real.gr

Το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας-πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη διασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ.

Η Λίβιτ, μιλώντας στην εκπομπή «Fox and Friends» του Fox News, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ θα μιλήσει επίσης, με ηγέτες του Κατάρ, που έχουν λειτουργήσει ως διαμεσολαβητές με τη Χαμάς, τη Δευτέρα, πρόσθεσε.

«Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις και μπορεί να φύγουν από το τραπέζι λίγο γαζα, αλλά αυτός είναι τελικά ο τρόπος που θα τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση», είπε.