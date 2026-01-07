Λευκός Οίκος για Γροιλανδία: «Όλες οι επιλογές είναι πάντα ανοιχτές για τον πρόεδρο Τραμπ» - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «εξετάζει επιμελώς» με την ομάδα του την αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Τετάρτη, χωρίς μάλιστα να αποκλείει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

«Αυτό είναι κάτι που συζητείται ενεργά από τον πρόεδρο και την ομάδα εθνικής ασφάλειας», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολάιν Λίβιτ σε συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μιας προσφοράς των ΗΠΑ για την αγορά του αυτόνομου εδάφους.

Όταν ρωτήθηκε γιατί ο Τραμπ δεν αποκλείει στρατιωτική δράση εναντίον ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ, η Λίβιτ απάντησε: «Αυτό δεν είναι κάτι που κάνει ο πρόεδρος. Όλες οι επιλογές είναι πάντα ανοιχτές για τον πρόεδρο Τραμπ».