Λευκός Οίκος: Η εκπρόσωπος του Τραμπ ευχαριστεί τον Μασκ για το έργο του - Real.gr

Ο Λευκός Οίκος ευχαρίστησε σήμερα τον Ίλον Μασκ για τις υπηρεσίες του, μετά την ανακοίνωση του πολυδισεκατομμυριούχου ότι τελείωσε την αποστολή του για τη μείωση των δημοσίων δαπανών στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Τον ευχαριστούμε για το έργο του. Τον ευχαριστούμε γιατί εισήγαγε το DOGE (σ.σ. την ονομασία της επιτροπής του για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα) και οι προσπάθειες για τη μείωση της σπατάλης, της απάτης και των καταχρήσεων θα συνεχιστούν», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ στους δημοσιογράφους.

Tα μέλη του υπουργικού συμβουλίου στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα συνεργαστούν με το προσωπικό του υπουργείου Κυβερνητικής Αποδοτικότητας σε διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες για την προώθηση των συνεχιζόμενων προσπαθειών, δήλωσε η εκπρόσωπος.

Οι γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου «συνεργάζονται στενά με τον Ίλον Μασκ και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τους αντίστοιχους υπαλλήλους του DOGE που έχουν διοριστεί πολιτικά σε όλες αυτές τις υπηρεσίες», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η εκπρόσωπος δεν θέλησε να προβεί σε περαιτέρω σχολιασμό για την αποχώρηση του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, ο οποίος επέκρινε για πρώτη φορά τον μεγάλο του σύμμαχο Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα. Ο Μασκ δήλωσε την Τετάρτη ότι τελείωσε την αποστολή του για τη μείωση των δημοσίων δαπανών, έπειτα από τέσσερις μήνες ενός πρωτοφανούς πειραματισμού.

«Καθώς η προγραμματισμένη μου περίοδος ως ειδικού κυβερνητικού υπαλλήλου φθάνει στο τέλος της, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που μου έδωσε την ευκαιρία να μειώσω τις άχρηστες δαπάνες», έγραψε ο επιχειρηματίας στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. «Η αποστολή ‘DOGE’ θα ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον για να γίνει τρόπος ζωής στην κυβέρνηση», δήλωσε ο πρόεδρος της Tesla, της SpaceX και της πλατφόρμας Χ.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025