Λευκός Οίκος: Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα προτείνει τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης - Real.gr

07:30, 28/10/2025
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι εξέφρασε την πρόθεσή της να προτείνει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης, όπως είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα κυβερνητική πηγή.

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης αποτελεί διακαή πόθο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται πως έχει τερματίσει αρκετές ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ο κόσμος άρχισε να απολαμβάνει περισσότερη ειρήνη», είπε η νεοεκλεγείσα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας στον αμερικανό πρόεδρο κατά τη συνάντησή τους. «Εντυπωσιάστηκα και με εμπνεύσατε πολύ, κύριε Πρόεδρε», συμπλήρωσε η Σανάε Τακαΐτσι.

