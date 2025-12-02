Λευκός Οίκος: Νόμιμο το επαναληπτικό πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους ανοικτά της Βενεζουέλας τον Σεπτέμβριο - Real.gr

Το αμερικανικό επαναληπτικό πλήγμα τον Σεπτέμβριο στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Βενεζουέλας εναντίον ταχύπλοου το οποίο, κατά την Ουάσιγκτον, μετέφερε ναρκωτικά, διατάχθηκε από ναύαρχο, διαβεβαίωσε χθες ο Λευκός Οίκος, υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα της διαταγής του, παρά τον αυξανόμενο σάλο που προκαλεί στις ΗΠΑ.

Ο ναύαρχος Φρανκ Μπράντλεϊ, ο επικεφαλής της διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων (SOCOM) των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, διέταξε το δεύτερο πλήγμα, το οποίο σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε η εφημερίδα Washington Post σκοπό είχε να σκοτωθούν οι δυο επιζήσαντες του αρχικού πλήγματος, δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο ναύαρχος είχε νομικά πλήρως το «δικαίωμα» να πάρει την απόφαση αυτή, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.

Η Washington Post ανέφερε την Παρασκευή ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέταξε, πριν από το πλήγμα του Σεπτεμβρίου, να εξοντωθούν όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος, γεγονός που οδήγησε τους στρατιωτικούς να το πλήξουν για δεύτερη φορά, προκειμένου να αποτελειώσουν δυο επιζήσαντες που είχαν απομείνει στο φλεγόμενο πλεούμενο.

«Η διαταγή ήταν να σκοτώσουμε τους πάντες», εξήγησε πηγή της εφημερίδας.

Προχθές Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως σκόπευε να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές, τονίζοντας πως «δεν θα το ήθελα αυτό». Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, υπερασπίστηκε τον υπουργό του: «Ο Πιτ είπε ότι δεν έδωσε τέτοια διαταγή και τον πιστεύω», επέμεινε.

Ο υπουργός Χέγκσεθ αντέδρασε καταγγέλλοντας «fake news» («ψευδείς ειδήσεις»).

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν από τον Σεπτέμβριο επιδρομές εναντίον ταχύπλοων, στην πλειονότητά τους στην Καραϊβική, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό, στο όνομα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Έχουν διεξαγάγει πλήγματα εναντίον 20 και πλέον σκαφών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους, σύμφωνα με ανακοινώσεις της ίδιας της Ουάσιγκτον.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διαβεβαιώνει πως οι επιχειρήσεις αυτές ήταν νόμιμες.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ όμως διαφωνεί. Βλέπει «βάσιμες ενδείξεις» για τη διάπραξη «εξωδικαστικών εκτελέσεων».