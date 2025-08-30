Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ "συνεχίζει να εργάζεται από κοινού με Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους για μια διμερή συνάντηση" για "τον τερματισμό του πολέμου", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η αξιωματούχος απαντούσε σε δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Εάν η συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πραγματοποιηθεί μέχρι τη Δευτέρα, “πιστεύω ότι για άλλη μια φορά, αυτό θα σημαίνει πως ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ”, δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στις 21 Αυγούστου ότι θα γνώριζε περισσότερα “τις επόμενες δύο εβδομάδες” για τις προοπτικές για ειρήνη, προσθέτοντας ότι τότε θα μπορούσε “ίσως να υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση”.

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος θεωρεί την Ουκρανία και τη Ρωσία εξίσου υπεύθυνες για τη σύγκρουση, δεν έχει αντιδράσει προσωπικά μέχρι στιγμής στις ρωσικές επιθέσεις χθες, Πέμπτη, στο Κίεβο, κατά τις οποίες τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Διάψευση για δημοσίευμα των FT που αναφέρει ότι προτείνει ανάπτυξη κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία

Νωρίτερα οι Financial Times σε δημοσίευμά τους ανέφεραν, επικαλούμενοι τέσσερις ανθρώπους που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την ανάπτυξη κινεζικών στρατευμάτων ως ειρηνευτικών δυνάμεων στη μεταπολεμική Ουκρανία, προσφέροντας υποστήριξη σε μια πρόταση που υπέβαλε πρώτος ο Ρώσος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Τραμπ πρότεινε ότι μπορεί να προσκαλέσει την Κίνα να παράσχει εκείνη δυνάμεις που θα εποπτεύουν μια ουδέτερης ζώνης κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία, που έχει μήκος 1.300 χιλιόμετρα. Η πρότασή του έγινε στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής διευθέτησης με τη Ρωσία σε μια συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τους ανθρώπους.

“Αυτό είναι ψευδές”, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, προσθέτοντας ότι “δεν υπήρξε καμία συζήτηση για Κινέζους ειρηνευτές”. Η ιδέα αυτή βρίσκει αντίθετες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στο παρελθόν έχει απορριφθεί από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω της κρίσιμης υποστήριξης του Πεκίνου στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

Η συνάντηση της περασμένης εβδομάδας ήταν μέρος των συνεχιζόμενων συζητήσεων σχετικά με την επιβολή μιας πιθανής εκεχειρίας, τις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας που πρέπει να παρασχεθούν στην Ουκρανία και τη δομή οποιασδήποτε μεταπολεμικής διευθέτησης.

Ο Τραμπ πίεσε τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν μακριά σε σημαντικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του μεταπολεμικού εδαφικού ελέγχου.

Η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη

Ανώτεροι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν συζητήσει μια δομή στην οποία μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που θα φυλάσσεται από στρατιώτες ουδέτερης δύναμης θα τεθεί σε εφαρμογή ως το πρώτο επίπεδο μιας ειρηνευτικής διευθέτησης.

Οι Ρώσοι εκπρόσωποι έθεσαν για πρώτη φορά την ιδέα των κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στο πλαίσιο ενός πλαισίου εγγυήσεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των πρώτων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 2022.

Η τότε πρόταση της Ρωσίας ανέφερε ότι “εγγυήτριες χώρες” που θα υπέγραφαν μια μελλοντική συνθήκη ειρήνης – οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Κίνα και η Ρωσία – θα υπερασπίζονταν την Ουκρανία σε περίπτωση νέας επίθεσης στη χώρα.

Η ρύθμιση αυτή ήταν και παραμένει αδιαπραγμάτευτη για την Ουκρανία, καθώς η Ρωσία πρότεινε ότι όλες οι εγγυήτριες χώρες θα έπρεπε να εγκρίνουν οποιαδήποτε αντίδραση σε περίπτωση επίθεσης στην Ουκρανία, πράγμα που σημαίνει ότι η Ρωσία θα ασκούσε βέτο σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση.

Η προηγούμενη ρωσική πρόταση έγινε όταν η Μόσχα είχε σημαντική επιρροή καθώς κατείχε εδάφη γύρω από το Κίεβο. Ο Ζελένσκι εγκατέλειψε αυτές τις συνομιλίες αφού τα στρατεύματά του απώθησαν τους Ρώσους από την περιοχή και αποκάλυψαν στοιχεία για εγκλήματα πολέμου σε πόλεις βόρεια της πρωτεύουσας.

Η Κίνα δήλωσε ότι είναι ανοιχτή να διαδραματίσει “εποικοδομητικό ρόλο” στην επίλυση του πολέμου, αφού η Ρωσία πρότεινε πιο πρόσφατα ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να είναι ένας από τους εγγυητές της ασφάλειας της Ουκρανίας στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.