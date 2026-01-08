Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ αποχωρούν από 66 διεθνείς οργανισμούς με απόφαση Τραμπ - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δίνει διαταγή οι ΗΠΑ να αποσυρθούν από 66 διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι «δεν εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.
Όπως διευκρινίζεται, η απόφαση αφορά 31 οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και 35 διεθνείς φορείς εκτός ΟΗΕ, χωρίς ωστόσο να τους κατονομάζει.
Η σχετική ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα Χ.
AMERICA FIRST 🇺🇸
Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including:
🔴35-non UN organizations
🔴31 UN entities pic.twitter.com/72pTyV811N
— The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026