Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ αποχωρούν από 66 διεθνείς οργανισμούς με απόφαση Τραμπ - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δίνει διαταγή οι ΗΠΑ να αποσυρθούν από 66 διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι «δεν εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Όπως διευκρινίζεται, η απόφαση αφορά 31 οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και 35 διεθνείς φορείς εκτός ΟΗΕ, χωρίς ωστόσο να τους κατονομάζει.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα Χ.