Λευκός Οίκος: Σε εξέλιξη η συνομιλία Τραμπ - Πούτιν - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε να συνομιλεί με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ συνεχίζει τις προσπάθειές του να σταματήσει το «λουτρό αίματος» και να τερματίσει τον πόλεμο και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Washington Post.

Ο Aμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι θα μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία, υποσχόμενος αρχικά ότι θα σταματήσει τις μάχες στην Ουκρανία πριν καν ορκιστεί τον Ιανουάριο.

‼️JUST IN: TRUMP AND PUTIN’S PHONE CALL HAS BEGUN pic.twitter.com/7ze9tn1tsg

— NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2025