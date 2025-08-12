Λευκός Οίκος: Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στον Άνκορατζ, στην Αλάσκα, την Παρασκευή - Real.gr

Στο Άνκορατζ της Αλάσκα θα γίνει τον Δεκαπενταύγουστο η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως έκανε γνωστό σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Την είδηση έδωσε η εκπρόσωπος Καρολάιν Λέβιτ στη διάρκεια ενημέρωσηγς των δημοσιογράφων, λέγοντας πως οι συνομιλίες των ηγετών ΗΠΑ και Ρωσίας, θα πραγματοποιηθούν στη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και να σταματήσει τις δολοφονίες. Όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει, θα προτιμά πάντα την ειρήνη και τη συνεργασία, όποτε αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν. Δεν υπάρχει κανένας ηγέτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή που να είναι πιο αφοσιωμένος στην πρόληψη ή τον τερματισμό των πολέμων από τον πρόεδρο Τραμπ».