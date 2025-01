Los Angeles fires engulf Brentwood and now threaten the homes of LeBron James, Arnold Schwarzenegger and Kamala Harris pic.twitter.com/gChfavLrSk

«Πέρα από την απόδοση ευθυνών σε πολιτικό επίπεδο για το τι μπορεί να πήγε λάθος σε επίπεδο διαχείρισης, υπάρχουν βασικοί παράγοντες, τους οποίους πρέπει να κατανοήσουμε εάν θέλουμε να περιορίσουμε την πιθανότητα επανάληψης των γεγονότων», σημειώνει ο κ. Λέκκας, σύμφωνα με τον οποίο οι κρίσιμοι παράγοντες που συνετέλεσαν στη μεγάλη καταστροφή είναι:

«Οι ακραία ισχυροί καταβατικοί άνεμοι (katabatic ή flowing downhill winds), η γεωμορφολογία της περιοχής και η παρατεταμένη και ακραία ξηρασία αποτελούν τους τρεις βασικούς παράγοντες αύξησης του κινδύνου σε επίπεδο εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Πύρινος εφιάλτης στο Λος Άντζελες: Οι άνεμοι δυναμώνουν τις φλόγες - Στους 25 νεκροί - ΒΙΝΤΕΟ

Η ταχύτητα, αλλά και η συχνότητα εμφάνισης των ανέμων αυτών, που είναι γνωστοί και ως devil winds, ενισχύονται ακόμα περισσότερο λόγω της εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης.

Επιπρόσθετα στους παραπάνω παράγοντες, ο δομημένος ιστός λειτουργεί ως υπερκρίσιμος παράγοντας αύξησης του βαθμού τρωτότητας του συστήματος, αυξάνοντας ανάλογα το συνολικό βαθμό διακινδύνευσης».

While the Los Angeles fire wreaked havoc, the US government appeared passive. In contrast, Modi exemplifies proactive leadership, personally taking charge during natural disasters. For him, every life holds immense value, and his swift, mission-driven approach reflects this…

Όπως σημειώνει, «αναμφίβολα, διαπιστώνουμε από τα γεγονότα ότι μία μεγάλη αστική πυρκαγιά δεν μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί δεδομένου ότι στις περιοχές σύμπλεξης δασικού και αστικού ιστού (wildland urban interface - WUI), η καύσιμη ύλη κυρίως σε σύγχρονες αστικές περιοχές είναι πολλαπλάσια από αυτήν που εμπεριέχει ένα δάσος» και τονίζει ότι «ενώ δεν μπορεί κανείς να αποφύγει τα γεωδυναμικά φαινόμενα (σεισμοί, ηφαίστεια, τσουνάμι), η εξελισσόμενη πυρκαγιά αποτελεί μία σύνθετη καταστροφή, της οποίας τις επιμέρους διαστάσεις υπό συνθήκες εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης δεν είμαστε ώριμοι έως τώρα να διερευνήσουμε».

Πυρκαγιές στο Λος Άντζελες: Οι άνεμοι ενισχύονται, κίνδυνος για νέες εστίες

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς υπό αυτές τις συνθήκες καθίσταται μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση, με πολλές παραμέτρους που δεν είναι ακόμα γνωστές.

Relentless flames engulf homes as deadly wildfires ravage California's Greater Los Angeles area, with firefighters working tirelessly to contain them.

The footage was captured on January 7, the day the destructive wildfire began in Los Angeles.

It killed at least 25 people,…