Λεκορνί: Η Γαλλία μπορεί να έχει νέο πρωθυπουργό σε 48 ώρες - Real.gr

Λεκορνί: Η Γαλλία μπορεί να έχει νέο πρωθυπουργό σε 48 ώρες

22:10, 08/10/2025
Λεκορνί: Η Γαλλία μπορεί να έχει νέο πρωθυπουργό σε 48 ώρες

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι μετά τις διαβουλεύσεις που είχε με τους εκπροσώπους των γαλλικών κοινοβουλευτικών κομμάτων και τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, θεωρεί πως υπάρχει μια σαφής κοινοβουλευτική πλειοψηφία που τάσσεται κατά της διάλυσης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και της προκήρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών και ότι μπορεί να υπάρξει διάδοχη κατάσταση, με άλλον πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Αναγνώρισε, μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό,ότι υπάρχουν διαφορές αντιλήψεων μεταξύ των κομμάτων, ως προς τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 που ωστόσο, όπως πιστεύει, μπορούν να ξεπεραστούν.

