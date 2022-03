Λεμέρ: «Θα προκαλέσουμε την κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας» - «Προσέξτε τα λόγια σας» απάντησε ο Μεντβέντεφ

«Η ισορροπία οικονομικής και χρηματοπιστωτικής δύναμης είναι σαφώς υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία ανακαλύπτει την οικονομική της ισχύ», πρόσθεσε ο γάλλος υπουργός στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Info.

Ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, που χρησίμευσε παλαιότερα στον Πούτιν ως εναλασσόμενος πρωθυπουργός και πρόεδρος, απάντησε στον Μπρουνό Λεμέρ μέσω του Twitter:

«Προσέξτε τα λόγια σας κύριοι! Και μη ξεχνάτε ότι στην ανθρώπινη Ιστορία, οι οικονομικοί πόλεμοι πολύ συχνά μετατράπηκαν σε πραγματικούς».

Today, some French minister has said that they declared an economic war on Russia. Watch your tongue, gentlemen! And don’t forget that in human history, economic wars quite often turned into real ones