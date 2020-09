Λευκορωσία: Δεκάδες πολίτες συνελήφθησαν από μαζικές διαδηλώσεις κατά του Λουκασένκο - Άγρια καταστολή της αστυνομίας -ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP-dpa

Οι αρχές είχαν τοποθετήσει συρματοπλέγματα στους δρόμους και ανέπτυξαν οχήματα του στρατού, βαν, κανόνια νερού, αστυνομικούς με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων και αστυνομικούς με πολιτικά που φορούσαν μάσκες και έκαναν χρήση γκλομπ για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι συνελήφθησαν, δήλωσε η κυβέρνηση σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ενώ η οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Spring-96 ανέφερε ότι ο αριθμός των συλληφθέντων ξεπερνά τους 200. Τοπικά ΜΜΕ έδειξαν επίσης πλάνα από διαδηλώσεις και συλλήψεις διαδηλωτών σε άλλες πόλεις.

People went on defense with the brutal police in Vitebsk today. The police used tear gas(sec 30). @Belsat_Eng#StandWithBelarus#Belaruspic.twitter.com/F7pHdGvRuR