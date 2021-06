Λευκορωσία: Ξεκίνησε η δίκη του Σεργκέι Τιχανόφκσι, συζύγου της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, και άλλων αντιπολιτευόμενων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Η δίκη τους, που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, πραγματοποιείται στο κέντρο κράτησης της Γόμελ (νοτιοανατολικά), όπου κρατείται εδώ και ένα χρόνο ο Τιχανόφσκι. Οι συγγενείς τους δεν επιτρέπεται να την παρακολουθήσουν.

Η λευκορωσική ΜΚΟ Viasna δημοσιοποίησε ένα βίντεο της άφιξης των έξι ανδρών στο ακροατήριο, με τα χέρια δεμένα με χειροπέδες στην πλάτη. Έλαβαν θέση σε δύο διαφορετικές αίθουσες και θα παρακολουθήσουν την ακροαματική διαδικασία μέσα από ένα κλουβί.

Ο Μίκουλα Στάτκεβιτς φώναξε κατά την άφιξή του "Ζήτω η Λευκορωσία", το σύνθημα που χρησιμοποιούσε η αντιπολίτευση στη διάρκεια των διαδηλώσεων του καλοκαιριού και του φθινοπώρου του 2020 κατά της επανεκλογής, αποτέλεσμα νοθείας όπως υποστηρίζουν, του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο ο οποίος απάντησε με καταστολή.

"Ο Σεργκέι συνελήφθη στις 29 Μαΐου 2020 (...) Όλος ο κόσμος καταλαβαίνει πως δεν πρόκειται απλώς για μια δίκη, αλλά για προσωπική εκδίκηση εκείνου που κατέλαβε και διατηρεί την εξουσία με τη βία", δήλωσε η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια σε ένα μήνυμα μέσω βίντεο.

Ο 42χρονος αντιπολιτευόμενος συνελήφθη στις 29 Μαΐου 2020 ενώ πραγματοποιούσε προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου του 2020 αφού έγινε γνωστός μέσω βίντεο στα οποία κατήγγελλε τη διαφθορά και τον πρόεδρο Λουκασένκο.

Και άλλοι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης συνελήφθησαν πριν από τις εκλογές, όμως ο Λουκασένκο επέτρεψε την υποψηφιότητα της Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, συζύγου του Σεργκεί, την οποία χλεύαζε.

Ωστόσο εκείνη έκανε την έκπληξη, ενώνοντας δυνάμεις με τις ομάδες άλλων υποψηφίων και κινητοποιώντας πρωτοφανή πλήθη ανθρώπων.

Η ανακοίνωση της επανεκλογής του Λουκασένκο με ποσοστό 80% των ψήφων προκάλεσε στη συνέχεια ένα κίνημα αμφισβήτησης όπου επί μήνες δεκάδες χιλιάδες ανθρώποι κατέβαιναν στους δρόμους προτού κατασταλεί σταδιακά, ενώ η Τιχανόφσκαγια αναγκάστηκε να εξοριστεί.

VIDEO: ???? Protesters rally outside a prison in #Minsk on Tuesday where Sergei Tikhanovsky -- the husband of Belarus's main opposition figure -- is being held, as protests against disputed presidential elections enter their 10th day pic.twitter.com/YXCXU0t0uj