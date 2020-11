Λευκορωσία: Νέες διαδηλώσεις κατά Λουκασένκο - Συλλήψεις δεκάδων πολιτών - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τον ίδιο αυτόπτη μάρτυρα, διακόπηκε και η σύνδεση στο Ίντερνετ σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Λευκορωσία βρίσκεται σε πολιτική κρίση καθώς δεκάδες χιλιάδες Λευκορώσοι βγαίνουν στους δρόμους κάθε εβδομάδα μετά τις εκλογές του Αυγούστου ζητώντας την παραίτηση του Λουκασένκο έπειτα από 26 χρόνια στην εξουσία.

Video of arrests near Pushkinskaya #Minsk#Belarus (RFERL).

Siloviki continue to detain protesters, but more and more people keep coming to Pushkinskaya, place were Alexander Taraikovsky was shot dead by siloviki on August 10. pic.twitter.com/YFWdkO1JWj