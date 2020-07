«Λευκός καπνός» από τη Σύνοδο των 27 ηγετών - «Εχουμε συμφωνία» ανακοίνωσε ο Σ. Μισέλ

Βρυξέλλες του Θάνου Αθανασίου

Μετά απά συνεχείς αναβολές οι «27» άρχισαν τη συνεδρίαση περίπου στις 22:20 (ώρα Ελλάδος) της Δευτέρας και τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος) ο Πρόεδρος Σ. Μισέλ διέκοψε πάλι τη συνεδρίαση, για περιορισμένο αριθμό τεχνικών προσαρμογών στο κείμενο της συμφωνίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του Μπ.Λέιντς.

Στις 6:30 το πρωί βγήκε «λευκός καπνός», με τον Σ. Μισέλ να ανακοινώνει ότι «έχουμε συμφωνία».

Το τελευταίο συμβιβαστικό πλαίσιο Σ. Μισέλ προβλέπει επιχορηγήσεις στα 390 δισ.ευρώ και δάνεια στα 360 δις ευρώ.

Για «ιστορική ημέρα για την Ευρώπη» έκανε λόγο μέσω Twitter ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, λίγο μετά την αναγγελία του Μισέλ.

Αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία εμφανίστηκε ο Σαρλ Μισέλ, κατά την είσοδό του στην Ολομέλεια της Συνόδου Κορυφής, το βράδυ της Δευτέρας.

Σε δήλωσή του τόνισε:

«Θα στείλω τη νέα μου πρόταση σε όλους τους ηγέτες. Εργαστήκαμε πολύ σκληρά και αυτή η πρόταση είναι καρπός μεγάλης συλλογικής εργασίας με όλους τους ηγέτες και τις ομάδες τους. Γνωρίζω ότι τα τελευταία βήματα είναι πάντα τα πιο δύσκολα, αλλά είμαι βέβαιος ότι ακόμα και αν είναι δύσκολα, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε - πιστεύω ότι μια συμφωνία είναι εφικτή».

Μπαράζ διαβουλεύσεων

Είχε προηγηθεί μπαράζ διαβουλεύσεων, που κορυφώθηκαν την Δευτέρα. Η Καγκελάριος Μέρκελ συναντήθηκε με τους ηγέτες της Αυστρίας, Δανίας, Ολλανδίας, Φινλανδίας και Σουηδίας, με στόχο τη συναίνεση των 5 στο πλάνο Μισέλ, όπως παρουσιάστηκε χθες βράδυ.

Συνάντηση είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το μπλοκ των Νοτίων Κόντε, Σάντσεθ, Κόνστα, Μέρκελ Μακρόν, σε συνέχεια αντίστοιχης συνάντησης την Κυριακή το βράδυ.

In yet another meeting, this time with Angela Merkel, @EmmanuelMacron, @GiuseppeConteIT, @sanchezcastejon and @antoniocostapm. Europe must remain ambitious. Let’s get a deal done tonight. #EUCOpic.twitter.com/YwzgYolOPE