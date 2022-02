Λευκός Οίκος: Αποκλείεται σε αυτό το στάδιο σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε ότι δεν θα συναντηθεί αύριο Πέμπτη όπως ήταν προγραμματισμένο με τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, μετά την αναγνώριση από τη Μόσχα ως ανεξαρτήτων κρατών των δύο αποσχισθεισών αυτοανακηρυγμένων Λαϊκών Δημοκρατιών στην ανατολική Ουκρανία.

«Τώρα που βλέπουμε ότι η εισβολή άρχισε και ότι η Ρωσία απέρριψε καθαρά τη διπλωματία, δεν έχει κανένα νόημα μια συνάντηση σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο κ. Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον ουκρανό ΥΠΕΞ, τον Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Δεν θα επιτρέψουμε στη Ρωσία να χρησιμοποιεί τη διπλωματία ως προκάλυψη ενώ την ίδια στιγμή ταχύνει το βήμα της στον δρόμο της σύγκρουσης και του πολέμου», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

