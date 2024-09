Λευκός Οίκος: Καμία αλλαγή στην πολιτική μας για ουκρανικά χτυπήματα εντός της Ρωσίας

«Δεν θα περίμενα καμία σημαντική ανακοίνωση αναφορικά με αυτό», μετά τις συζητήσεις μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ αργότερα σήμερα, είπε ο Κίρμπι.

WH: US not changing long-range arms policy for Ukraine: White House National Security Communications Advisor John Kirby told reporters on Friday that the United States won't be changing its policy on the use of long-range armaments by Ukraine against… https://t.co/ZcslTs4mis