Liam Payne: Τι δείχνουν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, η έκθεση της νεκροψίας νεκροτομής κάνει λόγο για τραύματα που είναι συμβατά με εκείνα τα οποία προκαλεί μια πτώση από ύψος. Τα τραύματα στο κεφάλι επαρκούσαν για να προκαλέσουν θάνατο.

Ο 31χρονος βρέθηκε νεκρός, αφότου έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, όπου βρισκόταν το δωμάτιό του σε ένα ξενοδοχείο στο Μπουένος Άιρες χθες. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, μια σειρά ουσιών κατασχέθηκαν από το δωμάτιο του μουσικού, οι οποίες υποδηλώνουν μια προηγούμενη κατάσταση κατανάλωσης αλκοόλ και ναρκωτικών.

Το γραφείο του εισαγγελέα επισημαίνει επίσης ότι ο Payne θα μπορούσε να είχε πέσει ενώ βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ή να είχε χάσει τελείως τις αισθήσεις του. Ο θάνατος του Payne ερευνάται, αν και όλα τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ήταν μόνος τη στιγμή της πτώσης, λέει το γραφείο του εισαγγελέα.

Εξάλλου, η έκθεση των εγκληματολόγων δείχνει ότι κανένα τραύμα δεν παρατηρήθηκε, το οποίο θα υποδείκνυε την εμπλοκή τρίτων προσώπων. Ο εισαγγελέας της Αργεντινής επισημαίνει ότι η έρευνα εξετάζει την πιθανή εμπλοκή τρίτων προσώπων σε γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου του Payne .

Στο πλαίσιο αυτό, πέντε μάρτυρες καταθέτουν για να ανακατασκευάσουν τις τελευταίες ώρες του Payne .

Η τελευταία φωτογραφία πριν από την τραγική κατάληξη

Στη δημοσιότητα έρχεται η τελευταία φωτογραφία του μουσικού, πριν πέσει από το μπαλκόνι του Casa Sur στην αυλή, από ύψος 3,7 μέτρων, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν τον θάνατό του.

Στο στιγμιότυπο, που μεταδόθηκε στο τοπικό δίκτυο America TV, φαίνεται ο Liam Payne να φοράει ένα λευκό αμάνικο μπλουζάκι ενώ επιστρέφει στο ξενοδοχείο. Ένας παρουσιαστής είπε ότι ήταν η τελευταία φορά που ο πρώην τραγουδιστής των One Direction εθεάθη ζωντανός πριν ανέβει με ανελκυστήρα στο δωμάτιό του.

