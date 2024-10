Liam Payne: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις για τον θάνατό του

Η σχέση του τραγουδιστή με τα ναρκωτικά δυστυχώς ήταν γνωστή, μιας και από την πρώτη στιγμή δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες μέσα από το δωμάτιό του που φαινόντουσαν διάφορες «περίεργες» ουσίες πάνω στο τραπέζι.

Εκτός από τα ναρκωτικά που βρήκαν οι αστυνομικοί μέσα στο δωμάτιο και φέρεται ο τραγουδιστής να τα αγόρασε από εργαζομένους του ξενοδοχείου, βρέθηκαν επίσης συνταγογραφούμενα φάρμακα για το άγχος και ένα μπουκάλι αλκοόλ.

Alleged images have surfaced from the hotel room where Liam Payne was staying after his tragic passing. pic.twitter.com/sgtlCwUBTz