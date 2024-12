Λίαμ Πέιν: Αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα

Όπως αναφέρει η επιστολή «μετά από προσεκτική εξέταση και αξιολόγηση» του ζήτησε «να αρχίσει πιο τακτικές θεραπευτικές συνεδρίες με γιατρό πρωτοβάθμιας περίθαλψης και να λάβει φαρμακευτική αγωγή, προκειμένου να επεξεργαστεί την κατάθλιψη και το τραύμα του».

Στην επιστολή συμπεριέλαβε μια λίστα με γιατρούς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όπου μπορούσε να απευθυνθεί ο Λίαμ Πέιν. Στο τέλος, αναφέρει: «Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας και σας εύχομαι τα καλύτερα στο συνεχές ταξίδι σας προς την ψυχική υγεία και ευεξία».

