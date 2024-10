Βηρυτός: Η στιγμή που καταρρέει 11όροφο κτίριο μετά από ισραηλινή πυραυλική επίθεση

Η συνοικία δέχτηκε τρία πλήγματα, μετέδωσε το λιβανέζικο ειδησεογραφικό πρακτορείο ANI. Ένα κτίριο που χτυπήθηκε «καταστράφηκε ολοσχερώς», πρόσθεσε.

The moment a building targeted by Israeli raids collapsed between Shiyah and Ghobeiry!? pic.twitter.com/bH53kAAhzo

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο –το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να το επαληθεύσει– δείχνει τη στιγμή που ένα 11όροφο κτίριο καταρρέει, αφού χτυπήθηκε από έναν πύραυλο.

Τα πλήγματα αυτά σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τον θάνατο 13 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ήταν και ένα παιδί, από ισραηλινή επιδρομή στην περιοχή του νοσοκομείου Ραφίκ Χαρίρι.

