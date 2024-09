Λίβανος: Ανασύρθηκε η σορός του Νασράλα - Εικόνες από το σημείο που ισοπεδώθηκε από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Αν και η δήλωση που εξέδωσε χθες, Σάββατο, η Χεζμπολάχ επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του Νασράλα δεν ανέφερε πώς ακριβώς σκοτώθηκε ή πότε θα γίνει η κηδεία του, οι δύο πηγές είπαν πως το πτώμα δεν φέρει απευθείας τραύματα και πως φαίνεται ότι αιτία θανάτου ήταν τραύμα το οποίο προκάλεσε η ισχύς της έκρηξης.

Ομάδες διάσωσης που επιχειρούν στην ισοπεδωμένη γειτονιά της Βηρυτού, όπου βρίσκονταν τα κεντρικά της Χεζμπολάχ, ανέσυραν τη σορό του ηγέτη της, Χασάν Νασράλα.

Τις εικόνες από τη γειτονιά που κατεδαφίστηκε την Παρασκευή στη Βηρυτό, στη διάρκεια της ισραηλινής επιχείρησης κατά του Χασάν Νασράλα, μετέφερε μέσω ανάρτησης στο Twitter, ανταποκριτής του βελγικού μέσου VTM News.

Ο Robin Ramaekers, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο με την ομάδα του, αναφέρει πως πάνω από 100 άτομα μπορεί να είναι ακόμα εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια, στην περιοχή δεν υπάρχουν διασώστες, ενώ η γενικότερη αίσθηση που υπάρχει είναι πως «το Ιράν μας εγκατέλειψε».

Exclusive: #Dahiyeh#Hezbollah#HQ Enormous destruction and possibly 100+ people below the rubble but no rescue workers to be seen. Emotions are running high: “#Iran abandonned us!” We are the first media at the scene of the killing of #HassanNasrallah#VTMNIEUWSpic.twitter.com/RuAe1Fym5g