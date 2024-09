Λίβανος: Αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιδρομές

Δεκαπέντε μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό που έγινε χθες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

The attack (...) stoked fears Israel is driving toward a full-blown war on its northern border, even as the fight in Gaza goes on. https://t.co/F0YtytJyoa

Senior Hezbollah Leader Is Killed in Beirut in Israeli Airstrike

Η πιο σημαντική μορφή εξ αυτών ήταν ο επικεφαλής της δύναμης Ραντουάν, ο Ιμπραήμ Ακίλ.

Ο Ιμπραήμ Ακίλ ήταν μέλος του του ανώτατου στρατιωτικού οργάνου του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος. Βρισκόταν στη λίστα των καταζητούμενων τρομοκρατών των ΗΠΑ, λόγω της σημαντικής εμπλοκής του στην βομβιστική επίθεση του 1983 εναντίον Αμερικανών πεζοναυτών στη Βηρυτό. Επιπλέον, ήταν μέλος της ομάδας που ευθύνεται για την ομηρία Αμερικανών και Γερμανών στον Λίβανο τη δεκαετία του 1980. Οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει τον Ακίλ με 7 εκατομμύρια δολάρια. Γνωστός και ως Ταχσίν, ο Ακίλ κατέχει τη δεύτερη υψηλότερη θέση στη στρατιωτική ιεραρχία της Χεζμπολάχ. Οι ΗΠΑ τον είχαν χαρακτηρίσει «παγκόσμιο τρομοκράτη».

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών μετά τη επίθεση

Τουλάχιστον 31 νεκροί, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών και επτά γυναικών από τη χθεσινή επιδρομή των Ισραηλινών στη Βηρυτό δήλωσε ο Λιβανέζος υπουργός Υγείας.

DEATH TOLL FROM ISRAELI AIRSTRIKE ON BEIRUT RISES TO 31

The announcement was made by Lebanon’s Health Minister, who said the dead included 3 children and 7 women.

Hezbollah previously announced that 15 of its members had been killed in the attack. pic.twitter.com/0dUDHJxmpZ