Λίβανος: Αυξάνονται συνεχώς οι νεκροί από τη φονική έκρηξη, μια Ελληνίδα ανάμεσα στα θύματα - Πέντε Έλληνες τραυματίες

Το Ελληνορθόδοξο νοσοκομείο της Βηρυτού ετέθη εκτός λειτουργίας και οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία.

Η ελληνική Πρεσβεία στη Βηρυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αρχές του Λιβάνου και με την ελληνική κοινότητα που διαμένει στη χώρα και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια, ενώ ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις.

Η Ελλάδα βρέθηκε από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας στον λιμένα της Βηρυτού σε επικοινωνία με τις αρχές του Λιβάνου, προκειμένου να εκφράσει έμπρακτα την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή της στη χώρα και την ετοιμότητά της να συνδράμει στην αντιμετώπιση των συνεπειών των φονικών εκρήξεων που σημειώθηκαν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοινώνησε χθες τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου Χασάν Ντιάμπ, στον οποίο εξέφρασε την αλληλεγγύη και αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στον δοκιμαζόμενο λαό του Λιβάνου, αλλά και την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή, με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών υπό τον συντονισμό του γραφείου του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών, βρίσκονται σε συνεχή επαφή, τόσο με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ όσο και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό της αποστολής βοήθειας στην πληττόμενη χώρα, η οποία αντιμετωπίζει συγχρόνως βαθύτατη οικονομική και κοινωνική κρίση, καθώς και την έξαρση του κορωνοϊού τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ελληνική βοήθεια στο Λίβανο περιλαμβάνει, κατ' αρχήν, την αποστολή κλιμακίου της ΕΜΑΚ για την ενίσχυση του διασωστικού έργου των αρχών του Λιβάνου στον τόπο της τραγωδίας, ενώ υπάρχει ετοιμότητα για αποστολή περαιτέρω βοήθειας αν κριθεί σκόπιμο, δεδομένης της πρόθεσης της ελληνικής κυβέρνησης να συνδράμει τη χώρα με κάθε μέσο που μπορεί να διαθέσει.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το γεγονός ότι τους Έλληνες διασώστες συνοδεύει, κατόπιν πρωτοβουλίας του Νίκου Δένδια, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου, για την παροχή αρωγής σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στον Λίβανο και έχουν τυχόν επηρεαστεί από τις εκρήξεις στον λιμένα της Βηρυτού, παρέχοντας στοιχεία επικοινωνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Λίβανο.

Οι συγκλονιστικές εικόνες της έκρηξης και του ανθρώπινου πόνου που ακολούθησε σε μια θάλασσα από συντρίμια, έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ και διεθνές κύμα συμπαράτασης στο Λίβανο.

Absolutely shocking visuals from #Beirut. Don't think there has ever been such an explosion in a city after Nagasaki.

The world needs to immediately come to the aid of the people of Lebanon. pic.twitter.com/2Km9Bz786y