Λίβανος: Βίντεο με τον βομβαρδισμό που σκότωσε τον Νασράλα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο που επικαλούνται πηγές από τις αρχές ασφαλείας του Λιβάνου, Ιρανός πράκτορας που εργαζόταν για τους Ισραηλινούς ήταν αυτός που πρόδωσε την ακριβή τοποθεσία που βρισκόταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.

Υπενθυμίζεται πως το Reuters αποκάλυψε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ είχε προειδοποιήσει τον Χασάν Νασράλα ότι οι Ισραηλινοί ετοιμάζονταν να τον δολοφονήσουν και του είχε ζητήσει να μεταβεί στο Ιράν. Ωστόσο ο Νασράλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, επέλεξε να μείνει στον Λίβανο.

Νασράλα: Είχε υπογράψει εκεχειρία με το Ισραήλ πριν τη δολοφονία του

Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ, στην εκπομπή της Αμάλ Αμανπούρ, η κυβέρνηση της χώρας είχε καταλήξει σε συμφωνία για εκεχειρία 21 ημερών με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χεζμπολάχ, ως κυβερνητικός εταίρος, είχε υπογράψει επίσης αυτή τη συμφωνία, ενώ υπήρχαν διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία ότι το Ισραήλ είχε δεχτεί την εκεχειρία.

Ωστόσο, οι εξελίξεις που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Λιγότερο από 24 ώρες μετά τη συμφωνία, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε όταν το υπόγειο κρησφύγετό του στα νότια προάστια της Βηρυτού δέχτηκε τριπλό στοχευμένο πλήγμα από μαχητικά του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας διατρητικές βόμβες. Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις του Λιβανέζου Υπουργού Εξωτερικών, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να είχε εμπλακεί σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο για την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ πριν από την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο.

Historic Moment:

Watch another view of the remarkable bombing attack that eliminated Nasrallah. pic.twitter.com/O0EC1CcRQx