Λίβανος: Βουλευτής εισέβαλε σε τράπεζα ζητώντας πρόσβαση στις καταθέσεις της

Η κίνηση της Σίνθια Ζαραζίρ γίνεται την ώρα που αυξάνονται οι απόπειρες ληστείας από απελπισμένους πολίτες στον Λίβανο που επιθυμούν να πάρουν τις δικές τους καταθέσεις, οι οποίες είναι μπλοκαρισμένες εδώ και τρία χρόνια λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα.

Πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το υποκατάστημα της τράπεζας για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τη βουλευτή, η οποία εισήλθε στο κτίριο συνοδευόμενη από δύο δικηγόρους, μέλη μιας ομάδας στήριξης των καταθετών.

«Η Σίνθια, που έχει λογαριασμό σε αυτή την τράπεζα, ζητεί το ποσό των 8.500 δολαρίων προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την οποία δεν καλύπτει η ασφάλεια υγείας της», δήλωσε η Νταρίν Νταντάσλι, μια ακτιβίστρια, σύμφωνα με την οποία η βουλευτής έχει ήδη αναγκαστεί να αναβάλει την επέμβαση λόγω έλλειψης χρημάτων.

WATCH: A Lebanese member of parliament Cynthia Zarazir entered a branch of Byblos Bank north of Beirut early on Wednesday with a group of associates to demand access to her frozen savings supposedly to pay for an upcoming surgery. #Lebanon#Bank#protestpic.twitter.com/ixmhgeGg6T