Λίβανος: Βουλευτής της Χεζμπολάχ λέει πως το Ισραήλ δεν έχει καταλάβει πλήρως κανένα χωριό νότια της χώρας

Αν και εδώ και μερικές μέρες η φιλοϊρανική οργάνωση λέει πως διεξάγονται μάχες «εκ του συστάδην" στον νότιο Λίβανο, αυτές εκτυλίσσονται "σε μερικά μέτρα (στο έδαφος του Λιβάνου) που διέσχισαν τα εχθρικά στρατεύματα», πρόσθεσε.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν μια ισραηλινή σημαία καρφωμένη στο έδαφος σε ένα χωριό προφανώς εγκαταλειμμένο στον νότιο Λίβανο, ενώ ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εμφανίστηκε πρόσφατα σε κάτι που παρουσιάστηκε ως σπίτια Λιβανέζων αμάχων που χρησιμοποιήθηκαν από τη Χεζμπολάχ.

Hassan Fadlallah, a senior Hezbollah official and member of the Lebanese parliament:

The enemy has been planning this war and setting its goals for years, but has postponed it in order to commit genocide in Gaza. It relies on a scorched earth policy to create a buffer zone,… pic.twitter.com/4VVVjHe59H