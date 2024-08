Λίβανος: Δέκα νεκροί και πέντε τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα - ΒΙΝΤΕΟ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το αεροπορικό πλήγμα είχε στόχο αποθήκη όπλων που χρησιμοποιούνταν από μαχητές της Χεζμπολάχ και πως έπληξαν επίσης «στρατιωτικές δομές» της οργάνωσης στις περιφέρειες Χανίν και Μαρούν Ελ Ρας, κοντά στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες στην περιοχή, αφού πλήγμα ρουκέτας, για το οποίο κατηγορείται η Χεζμπολάχ, σκότωσε 12 παιδιά και εφήβους στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψώματα του Γκολάν. Το Ισραήλ απάντησε με το φόνο κορυφαίου διοικητή της Χεζμπολάχ στα προάστια της Βηρυτού.

Several children lost their lives in Israel's airstrike on the Nabatiye region of Lebanon. pic.twitter.com/fXHFVxHgn8