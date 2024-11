Λίβανος: Δεκάδες χιλιάδες πολίτες επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ

Η ανακωχή έβαλε τέλος στη σύγκρουση που άρχισε πριν από 13 και πλέον μήνες ανάμεσα στο λιβανικό σιιτικό κίνημα και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και μετατράπηκε σε ανοικτό πόλεμο τον Σεπτέμβριο. Κάπου 900.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στον Λίβανο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, όπως και περίπου 60.000 πολίτες στο βόρειο Ισραήλ.

Ήδη προτού ξημερώσει, εκτοπισμένοι από τον νότιο Λίβανο, από το νότιο τμήμα της Βηρυτού κι από την κοιλάδα Μπεκάα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, προπύργια της Χεζμπολά, άρχισαν να επιστρέφουν κατά χιλιάδες, με αυτοκίνητα και μικρά λεωφορεία παραφορτωμένα ανθρώπους και οικοσκευές.

Under the cease-fire agreement, Israel will withdraw its forces from Lebanon over the next 60 days, while Hezbollah will retreat from southern Lebanon, where the Lebanese military and UN peacekeepers are expected to operate. https://t.co/VpRptTZFPBpic.twitter.com/iASQU7Yp5C