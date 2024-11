Λίβανος: Διαδοχικά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Βηρυτό - ΒΙΝΤΕΟ

Ένα πυκνό σύννεφο καπνού καλύπτει τα προάστια, σύμφωνα με τα πλάνα αυτά. Πρόκειται για τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του ανοικτού πολέμου στον οποίο αντιπαρατίθενται ο ισραηλινός στρατός και η λιβανική ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ εδώ και περισσότερο από δύο μήνες και πραγματοποιούνται καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να συζητήσει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

BREAKING:

Beirut right now.

Israel just wiped out an entire civilian building in one of the busiest neighborhoods in the heart of Lebanon’s capital—without issuing any prior warning.

Innocent women, children and men are buried beneath the rubble.

This is terrorism. pic.twitter.com/S2apW6p0KF