Λίβανος: Εκατοντάδες άνθρωποι στην κηδεία του υπαρχηγού της Χαμάς

Τα φέρετρα του Αρούρι, του Αζάλ αλ Άκρα, εκ των αρχηγών της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ και του Μοχάμαντ αλ Ραΐς, στελέχους του κινήματος, ήταν τυλιγμένα με παλαιστινιακές σημαίες και λάβαρα της Χαμάς. Ένα οπλοπολυβόλο τοποθετήθηκε πάνω στο καθένα από αυτά κατά τη διάρκεια της προσευχής, σε ένα τέμενος σε λαϊκή συνοικία της Βηρυτού, όπως ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Saleh Al-Arouri's funeral procession in Beirut. Of course, there is automatic gunfire throughout the video., because why not? pic.twitter.com/NGyPxsQ8d1

Η νεκρική πομπή, υπό τον ήχο πυροβολισμών, κατευθύνθηκε στη συνέχεια στον προσφυγικό καταυλισμό της Σατίλα, όπου θα ενταφιαστούν οι τρεις άνδρες.

Οι συμμετέχοντες φώναζαν «Αλλάχ Ακμπάρ» («Ο Θεός είναι μεγάλος») και επαναλάμβαναν το σύνθημα «Αμπού Ομπέιντα, βομβάρδισε το Τελ Αβίβ», απευθυνόμενοι στον εκπρόσωπο της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα, ο οποίος έχει γίνει διάσημος για την εμβληματική μαντίλα με την οποία καλύπτει το πρόσωπό του στις δημόσιες εμφανίσεις του.

?? UPDATE #Israel#Palestine

Hundreds of people gathered in Beirut on Thursday to attend the funeral of the senior Hamas official Saleh al-Arouri who was killed by Israeli forces.

The coffin of al-Arouri was carried by mourners.

The coffin of al-Arouri was carried by mourners.