Λίβανος: Εκατοντάδες νεκροί από το ισραηλινό σφυροκόπημα

Επίσης 1.024 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές επιθέσεις σήμερα.

Σχεδόν 5.000 είναι οι τραυματίες «μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα», από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

Παράλληλα είπε ότι χιλιάδες οικογένειες έχουν εκτοπιστεί στον νότο λόγω των ισραηλινών πληγμάτων.

Όπως δήλωσε μια πηγή ασφαλείας στο Reuters, το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο τον ανώτερο ηγέτη της Χεζμπολάχ Αλί Καράκι, αρχηγό της νότιας διοίκησης της λιβανέζικης οργάνωσης.

Νετανιάχου: Να απομακρυνθούν οι Λιβανέζοι πολίτες από τις επικίνδυνες ζώνες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συνέστησε σήμερα στους Λιβανέζους πολίτες «να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες ζώνες», τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν στόχους της οργάνωσης Χεζμπολάχ, στο νότιο και ανατολικό Λίβανο.

«Σας παρακαλώ, απομακρυνθείτε από τον κίνδυνο τώρα. Όταν τελειώσει η επιχείρησή μας, θα μπορέσετε να επιστρέψετε με ασφάλεια στα σπίτια σας» είπε στα αγγλικά, σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

«Ο πόλεμος του Ισραήλ δεν είναι με εσάς, είναι με τη Χεζμπολάχ. Για πολύ καιρό, η Χεζμπολάχ σας χρησιμοποιεί σαν ανθρώπινες ασπίδες. Τοποθέτησε ρουκέτες στο καθιστικό σας και πυραύλους στο γκαράζ σας. Αυτές οι ρουκέτες και οι πύραυλοι στοχεύουν απευθείας τις πόλεις μας, τους πολίτες μας. Για να προστατεύσουμε τον λαό μας απέναντι στα πλήγματα της Χεζμπολάχ, πρέπει να βγάλουμε από τη μέση αυτά τα όπλα», είπε ο Νετανιάχου.

«Μην αφήσετε τη Χεζμπολάχ να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας και τις ζωές των αγαπημένων σας. Μην αφήσετε τη Χεζμπολάχ να θέσει σε κίνδυνο τον Λίβανο», πρόσθεσε.

IDF: Πλήξαμε 800 στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ

Να σημεωιεθί πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα περίπου 800 στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά).

«Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν κτίρια στα οποία η Χεζμπολάχ έκρυβε πυραύλους, εκτοξευτές, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και άλλες τρομοκρατικές υποδομές», αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση.

«Βαθαίνουμε τις επιθέσεις μας στον Λίβανο, οι ενέργειες θα συνεχιστούν μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας: την επιστροφή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ με ασφάλεια στα σπίτια τους», δήλωσε ο Γκάλαντ σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. «Αυτές τις ημέρες οι Ισραηλινοί πολίτες θα πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους», πρόσθεσε.

Έκανε τις δηλώσεις αυτές αφότου ο ισραηλινός στρατός έθεσε στο στόχαστρο την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα και σε βόρεια περιοχή κοντά στη Συρία.



Israel is carpet bombing civilian homes all across South Lebanon and the Bekaa Valley.

At least 58 towns and villages have been hit.

This is terrorism—plain and simple.