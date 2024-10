Λίβανος: Εκρήξεις κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι και τη συνοικία Ουζάι

Είναι η πρώτη φορά που πλήττεται κάποιος στόχος στη συνοικία αυτή αφού ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν καπνό να υψώνεται από δύο σημεία. Ανταποκριτές του πρακτορείου είπαν επίσης ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις.

?? BREAKING: Reports from Beirut indicate an Israeli airstrike landed near Rafik Hariri University Hospital, the city's principal medical facility.

??#Beirut, Lebanon

While the hospital itself wasn't directly hit, the proximity of the strike has raised concerns over the safety… pic.twitter.com/xrS9I6N3ZO