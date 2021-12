Λίβανος: Έκρηξη σε αποθήκη όπλων σε καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων - Υπάρχουν τραυματίες - Βίντεο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε σε μια αποθήκη όπλων και πυρομαχικών, σε καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων στον Λίβανο, ανέφερε μια στρατιωτική πηγή, σημειώνοντας ότι υπάρχει αδιευκρίνιστος προς το παρόν αριθμός τραυματιών.

Ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος του καταυλισμού Άμπου Ράσιντ αλ Μπέικ διέψευσε ωστόσο ότι στην αποθήκη φυλάσσονταν όπλα και πυρομαχικά. Υποστήριξε ότι η αποθήκη ήταν γεμάτη με φιάλες αερίου και οξυγόνου.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική πηγή, η έκρηξη οφείλεται σε πυρκαγιά που ξέσπασε στην αποθήκη, η οποία βρίσκεται στον καταυλισμό Μπουρτζ αλ Σεμάλι, κοντά στην Τύρο. Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι άγνωστα.

In the last 30 minutes minutes multiple explosions have occurred in the Al-Burj Shemali refugee camp near Tyre, #Lebanon. Multiple reportedly taken to hospital near by. The cause is currently unknown. pic.twitter.com/ilyW5mmYHn — Aurora Intel (@AuroraIntel) December 10, 2021

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στην περιοχή προσπαθούσαν ως αργά το βράδυ να σβήσουν τις φλόγες στο κτίριο της αποθήκης, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε ένα τζαμί. Πολλά ασθενοφόρα μπήκαν στον καταυλισμό και στη γύρω περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις του στρατού, σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η στρατιωτική πηγή είπε ότι η αποθήκη, όπου φυλάσσονταν και τρόφιμα, ανήκε στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς. Έγινε «τεράστια έκρηξη» και «υπάρχουν τραυματίες», πρόσθεσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

BREAKING — a very large explosion just hit the Burj al-Shamali refugee camp in #Tyre, #Lebanon, causing “many” casualties. Local reports indicate it’s likely an ammunition depot: pic.twitter.com/A2tXckY2EK — Charles Lister (@Charles_Lister) December 10, 2021

Η Μάχα, μια κάτοικος του καταυλισμού, είπε ότι άκουσε μια πρώτη έκρηξη και ακολούθησαν πολλές άλλες.

Ο Λίβανος φιλοξενεί περισσότερους από 175.000 Παλαιστίνιους πρόσφυγες, τους περισσότερους σε 12 καταυλισμούς σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που χρονολογούνται από το 2020. Οι ανεπίσημες εκτιμήσεις ωστόσο κάνουν λόγο για έως και 500.000 Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

????Lebanese sources: Information about a number of casualties and injuries as a result of the explosion and ambulances rushing to the place and a state of panic among the citizens.#Lebanonpic.twitter.com/YdUHBXmkI1 — The RAGE X (@theragex) December 10, 2021

Με βάση μια συμφωνία πολλών ετών, ο στρατός του Λιβάνου δεν μπαίνει στους καταυλισμούς αυτούς, όπου την ασφάλεια έχουν αναλάβει οι παλαιστινιακές παρατάξεις.