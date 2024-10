Λίβανος: Εντολή εκκένωσης της πόλης Μπααλμπέκ έδωσε ο IDF - Την εγκαταλείπουν μαζικά οι κάτοικοι - ΒΙΝΤΕΟ

«Για την ασφάλεια τη δική σας και της οικογένειάς σας, θα πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τις κατοικίες σας και να μετακινηθείτε εκτός της πόλης και των χωριών», έγραψε στα αραβικά στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος του στρατού Αβιτσάι Αντράε δίπλα σε έναν χάρτη που δείχνει τις διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν οι κάτοικοι για την απομάκρυνσή τους.

Οχήματα της πολιτικής προστασίας έκαναν περιπολία στην πόλη, καλώντας με μεγάφωνα τους κατοίκους να την εγκαταλείψουν, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου. Η εντολή εκκένωσης μεταδιδόταν επίσης από μεγάφωνα σε τεμένη και εκκλησίες.

Εν μέσω πανικού, οι κάτοικοι έσπευσαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους με αυτοκίνητα φορτωμένα με στρώματα, χωρίς να ξέρουν πού να πάνε.

«Η πόλη είναι σχεδόν άδεια», δήλωσε ο ανταποκριτής.

Residents of Baalbek poured onto the roads in those hours, fleeing the city in panic after the Israeli army issued an evacuation warning for Baalbek and two nearby villages in eastern Lebanon. The warning, directed at residents of Baalbek, Ain Bourday, and Douris, was posted by… pic.twitter.com/vjV3w3y9pq