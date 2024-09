Λίβανος: Η Χεζμπολάχ λέει ότι έπληξε την ισραηλινή πόλη Σάφεντ με 80 ρουκέτες

Η οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι έβαλε στο στόχαστρο την πόλη Σάφεντ, στο βόρειο Ισραήλ, εκτοξεύοντας 80 ρουκέτες, σε απάντηση για τις ισραηλινές επιθέσεις στο λιβανέζικο έδαφος. Hezbollah fires dozens of rockets into Israel

The Lebanese armed group says in a statement that its fighters have bombarded the northern city of #Safed with 80 rockets.#Israel#Lebanon#Hezbollah#???????#??_????#???_????#????#??????#???????_????????pic.twitter.com/fN3DZZmVYW

— iMAQ (@manzooraq) September 26, 2024

«Προς υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του» και «σε απάντηση» για τις «βάρβαρες ισραηλινές (επιθέσεις) σε πόλεις, χωριά και αμάχους», οι μαχητές της Χεζμπολάχ έπληξαν την πόλη Σάφεντ με 80 ρουκέτες, ανέφερε η πανίσχυρη φιλοϊρανική οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ