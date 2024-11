Λίβανος: Η Χεζμπολάχ λέει ότι κατέστρεψε τέσσερα ισραηλινά άρματα - Σφοδρές μάχες στα νότια σύνορα με το Ισραήλ

Το εθνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Λιβάνου ANI μετέδωσε ότι διεξάγονται σφοδρές μάχες σε πολλές περιοχές των νοτίων συνόρων ενώ «μια αυτοκινητοπομπή 30 ισραηλινών στρατιωτικών οχημάτων υποχωρεί» από την Μπαγιάντα προς το Ταΐρ Χάρφα, νοτιότερα, αφού η Χεζμπολάχ κατέστρεψε τα άρματα.

Σύμφωνα εξάλλου με το ANI, «επιταχύνεται η χερσαία ισραηλινή επιχείρηση στο Χιάμ», μια πόλη κοντά στα σύνορα, μετά τις «δύσκολες» μάχες της περασμένης νύχτας.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε επίσης ότι εκτόξευσε τέσσερις ομοβροντίες ρουκετών στους Ισραηλινούς στρατιώτες στα ανατολικά του Χιάμ το οποίο θεωρείται από το Ισραήλ «στρατηγικής σημασίας πύλη που διευκολύνει την ταχεία χερσαία προέλαση».

??????Hezbollah’s secretary General made it clear that if Beirut is targeted then Tel Aviv will be targeted. He warned them, they didn’t listen.

