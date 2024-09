Λίβανος: Ισραηλινές επιθέσεις στο «αρχηγείο» της Χεζμπολάχ - Στόχος ο Νασράλα

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατηγόρησε το Ισραήλ για «πόλεμο γενοκτονίας» και σχολίασε, από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ότι οι σημερινές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού δείχνουν ότι το Ισραήλ «δεν ενδιαφέρεται» για τις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή.

Πολλά ισραηλινά τηλεοπτικά κανάλια μετέδωσαν νωρίτερα ότι στόχος της σημερινής επίθεσης στη Βηρυτό ήταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός «επαληθεύει αν ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ ηβρισκόταν στο κτίριο στην καρδιά της Νταχίγια» (σ.σ. προάστιο στα αραβικά) μετέδωσε το κανάλι 12.

Ο ισραηλινός στρατός είπε στο Γαλλικό Πράκτορείο ότι «δεν κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα».

Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε όλη τη Βηρυτό από τα διαδοχικά αεροπορικά πλήγματα. Επιπλέον, σύννεφα καπνού υψήωθηκαν, κτίρια ισοπεδόθηκαν, ασθενοφόρα έτρεχα, και κάτοικοι να έφευγαν πανικόβλητοι.

Έξι κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις επιδρομές, δήλωσε μια πηγή που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ. Οι εκρήξεις προκάλεσαν τεράστιους κρατήρες σε πολλά σημεία, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al-Manar της Χεζμπολάχ.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων και το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ, Al Manar μετέδωσε εικόνες από ένα τεράστιο κρατήρα και τεράστιο σύννεφο καπνού, το οποίο υψώθηκε πάνω από την πόλη.

BREAKING: Thick clouds of smoke can be seen rising from Beirut after multiple explosions were heard, according to witnesses from Reuters news agency. https://t.co/EjcsFFgjbn

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία προέβη σε ένα πλήγμα ακριβείας στο αρχηγείο της Χεζμπολάχ στη λιβανική πρωτεύουσα της Βηρυτού πριν από λίγο», δήλωσε λίγο πριν τις 19:00 ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ο ίδιος είπε ότι το αρχηγείο ήταν χτισμένο κάτω από κτίρια όπου κατοικούσαν πολίτες στο προάστιο Νταχίγιε, προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης.

Πλήγματα και νότια της χώρας

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, λίγα λεπτά μετά την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον ΟΗΕ, σε μια επιβεβαίωση ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του ένοπλου κινήματος του Λιβάνου θα συνεχιστούν.

Ο εκπρόσωπος των IDF αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του ότι το αρχηγείο ήταν «σκόπιμα χτισμένο κάτω από κτίρια κατοικιών» στη νότια περιοχή Dahieh της πόλης «ως μέρος της στρατηγικής της Χεζμπολάχ να χρησιμοποιεί τους πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες».

«Το Ισραήλ κάνει αυτό που κάθε κυρίαρχο κράτος στον κόσμο θα έκανε αν είχε μια τρομοκρατική οργάνωση που επιδιώκει την καταστροφή του στα σύνορά του, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τον λαό μας, ώστε οι ισραηλινές οικογένειες να μπορούν να ζουν στα σπίτια τους, με ασφάλεια και σιγουριά» πρόσθεσε ο Χαγκάρι.

“Moments ago, the Israel Defense Forces carried out a precise strike on the Central Headquarters of the Hezbollah terror organization…taking the necessary action to protect our people so that Israeli families can live in their homes, safely and securely.”

Listen to IDF… pic.twitter.com/I4hbN7KkO8