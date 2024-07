Λίβανος: Ισραηλινό χτύπημα στα νότια της Βηρυτού με στόχο διοικητή της Χεζμπολάχ

Μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στη Βηρυτό και πυκνός καπνός υψωνόταν από τα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας γύρω στις 19.40 (τοπική και ώρα Ελλάδας), ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο Reuters.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο την περιοχή όπου εδρεύει το Συμβούλιο Σούρα (αντίστοιχο του πολιτικού γραφείου) της Χεζμπολάχ, στη συνοικία Χαρέτ Χρέιτ.

Η πόλη ήταν σε επιφυλακή τις τελευταίες ημέρες, αναμένοντας τα ισραηλινά αντίποινα για το πλήγμα στο κατεχόμενο Υψίπεδο του Γκολάν, από το οποίο σκοτώθηκαν 12 παιδιά και νέοι. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατηγορούν για αυτήν την επίθεση τη Χεζμπολάχ, η οποία ωστόσο αρνείται κάθε ευθύνη.

???? The targeted building in Dahya, Beirut's suburb, in Haret Hreik pic.twitter.com/5qcw9Cy5wf

Breaking

Israel just attacked somewhere in Dahieh Beirut

This is what I see from my balcony pic.twitter.com/jLNMZxltJv