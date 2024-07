Λίβανος: Ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό με στόχο διοικητή της Χεζμπολάχ - Τρεις νεκροί, εκ των οποίων δυο παιδιά

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επιδρομή, δήλωσε πηγή που πρόσκειται στο φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα, λέγοντας ότι ο στόχος, ο διοικητής Φουάντ Σουκρ, ο οποίος έχει κύριο ρόλο στις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ από το νότο του Λιβάνου", επέζησε.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε αμέσως να επαληθεύσει αυτή την πληροφορία.

Το Ισραήλ πιστεύει ότι το αεροπορικό του πλήγμα στη Βηρυτό σκότωσε τον ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ την Τρίτη, μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός του Ισραήλ, ως αντίποινα για τη διασυνοριακή επίθεση με ρουκέτα που σκότωσε 12 παιδιά πριν από τρεις ημέρες.

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας κατονομάζουν τον διοικητή της Χεζμπολάχ ως Μουχσίν Σουκρ, γνωστό και ως Φουάντ Σουκρ.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τρεις άμαχοι, γυναίκα και δυο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 68 άμαχοι τραυματίστηκαν, πέντε εκ των οποίων σοβαρά.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι καταδικάζει απερίφραστα την ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, τονίζοντας ότι την θεωρεί "επικίνδυνη κλιμάκωση".

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης καταδίκασαν την επίθεση στον Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς την "κατάφωρη παραβίαση" της κυριαρχίας του Λιβάνου.

Γύρω στις 19.40 (τοπική και ώρα Ελλάδας), μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στη Βηρυτό και πυκνός καπνός υψωνόταν από τα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας, όπως ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο Reuters.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο την περιοχή όπου εδρεύει το Συμβούλιο Σούρα (αντίστοιχο του πολιτικού γραφείου) της Χεζμπολάχ, στη συνοικία Χαρέτ Χρέιτ.

Η πόλη ήταν σε επιφυλακή τις τελευταίες ημέρες, αναμένοντας τα ισραηλινά αντίποινα για το πλήγμα στο κατεχόμενο Υψίπεδο του Γκολάν, από το οποίο σκοτώθηκαν 12 παιδιά και νέοι. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατηγορούν για αυτήν την επίθεση τη Χεζμπολάχ, η οποία ωστόσο αρνείται κάθε ευθύνη.

???? The targeted building in Dahya, Beirut's suburb, in Haret Hreik pic.twitter.com/5qcw9Cy5wf

Breaking

Israel just attacked somewhere in Dahieh Beirut

This is what I see from my balcony pic.twitter.com/jLNMZxltJv