Λίβανος: Ξεκίνησαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην πόλη Μπααλμπέκ - ΒΙΝΤΕΟ

Ο δήμαρχος της πόλης Μουσταφά αλ Τσαλ επιβεβαίωσε ότι βομβαρδισμοί πλήττουν την πόλη και τις γύρω περιοχές, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν υπάρχουν αναφορές μέχρι στιγμής για θύματα.

?? BREAKING: Israel started bombing the ancient city of Baalbek, home to nearly 400,000 residents, deep in Lebanon, right as Naim Kassem makes his first televised speech as Hezbollah's new Secretary General. pic.twitter.com/sBWBzLk1wk