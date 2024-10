Λίβανος: Με τους επίλεκτους της Division 98 η εισβολή του Ισραήλ – Σκληρές μάχες με τη Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός έκανε επίσης σήμερα το πρωί λόγο για εκτοξεύσεις βλημάτων από το Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ αφού στη διάρκεια της νύκτας είχε ανακοινώσει την έναρξη «περιορισμένων χερσαίων επιδρομών» εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Αφού οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν νωρίς το πρωί στη Μέτουλα και την Αβιβίμ, σε καθεμιά απ' αυτές τις δύο ζώνες «εντοπίσθηκαν βλήματα προερχόμενα από το Λίβανο», αναφέρεται σε στρατιωτικό ανακοινωθέν, σύμφωνα με το οποίο ορισμένα βλήματα «αναχαιτίσθηκαν» και άλλα «έπεσαν» κυρίως σε μη κατοικημένες ζώνες.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της πως στοχοθέτησε ισραηλινά στρατεύματα από την άλλη πλευρά των συνόρων, στη Μέτουλα, με πυρά πυροβολικού, αλλά δεν έκανε καμιά αναφορά στην ανακοίνωση του Ισραήλ πως άρχισε χερσαία επιδρομή στο Λίβανο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τη νύχτα πως έχουν πλέον αρχίσει να διεξάγουν «περιορισμένες», «εντοπισμένες» και «στοχευμένες» χερσαίες επιδρομές σε χωριά του νοτίου Λιβάνου, διαβεβαιώνοντας πως ο στόχος είναι στοιχεία του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολά - αψηφώντας τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.

Ποια είναι η 98η Division

Η 98η Division «98η Μεραρχία του Ισραηλινού Στρατού», ένας επίλεκτος σχηματισμός μονάδων αλεξιπτωτιστών και καταδρομέων, ηγήθηκε της ολονύκτιας χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις IDF. Στόχος η διάλυση στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ, σε μία σειρά από χωριά πλησίον της μεθορίου Λιβάνου-Ισραήλ. Η 98η Μεραρχία δρούσε στο παρελθόν στη Λωρίδα της Γάζας για μήνες εν μέσω του πολέμου κατά της Χαμάς.

Οι IDF έδωσαν, επίσης, στη δημοσιότητα ένα βίντεο με την προετοιμασία της Division 98 για την έναρξη της εισβολής στον Λίβανο.

After operating in Gaza, where the soldiers of the 98th division gained skills and operational experience, they moved north and are now conducting limited, localized, targeted operations that began last night.

We will continue fighting to achieve all goals of the war including… pic.twitter.com/eoSDaYbRvo