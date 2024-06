Λίβανος: Μεγάλος αριθμός ρουκετών εκτοξεύτηκε με στόχους στο βόρειο Ισραήλ - ΒΙΝΤΕΟ

Breaking ?? ???????? #Hezbollah strike on a zionist terror base in the Galilee #Lebanon #Israel pic.twitter.com/U26GOwp7pP

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν, σιιτική λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ άνοιξε ένα δεύτερο μέτωπο κατά του Ισραήλ λίγο μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τότε, σημειώνονται πολυάριθμες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

Η βία κλιμακώθηκε αυτή την εβδομάδα με τη Χεζμπολάχ να εκτοξεύει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ρουκετών σε αντίποινα για ένα ισραηλινό πλήγμα που προκάλεσε τον θάνατο ενός από τους ανώτερους διοικητές της σιιτικής οργάνωσης.

